Duizenden politieagenten probeerden de afgelopen dagen de rust in en rond Parijs te herstellen. — © EPA-EFE

De golf van geweld die sinds een week over Frankrijk trekt, dooft stilaan uit. Langzaam keert de rust in het land terug, maar de gevolgen van het tumult zullen nog wel even voelbaar blijven. Onder meer de toerismesector maakt zich grote zorgen.