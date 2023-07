Dan toch Europees voetbal in het stadion van Anderlecht: Union mag opnieuw uitwijken naar Lotto Park

Vorig seizoen in de Europa League speelde Union al zijn thuismatchen van de 1/8ste finales (tegen Union Berlin) en kwartfinales (tegen Leverkusen) op het veld van Anderlecht. Beide clubs hadden toen een akkoord daarover bereikt in de nasleep van de woelige overgang van Felice Mazzu naar paars-wit. Union betaalde toen tussen de 125.000 en 150.000 euro huur per wedstrijd aan zijn Brusselse stadsgenoot.

Voor dit seizoen gingen de clubs dus opnieuw rond tafel en voor de play-offronde van de Europa League – dat is de laatste voorronde, op 24 en 31 augustus – is er al een akkoord. Voor de poulefase, in de Europa League of de Conference League, wordt er nog onderhandeld.

Voor wie het vergeten zou zijn: Anderlecht zelf moet het een seizoen zonder Europees voetbal doen.