Nieuwe beelden onthullen: Camp Nou omgebouwd tot een ruïne

FC Barcelona startte op 1 juni met de lang verwachtte renovatiewerken aan Camp Nou. De Spaanse club zou in totaal 1, 45 miljard euro investeren in de voetbaltempel. Het project kreeg de naam Espai Barça, en omvat in totaal een twintigtal externe investeerders.

Initieel hoopte de club de werkzaamheden af te ronden tegen juni 2026. Voorzitter Laporta maakte zich vandaag echter sterk dat de Catalaanse club reeds in november 2024 zijn intrek zou kunnen nemen in het vernieuwde Camp Nou. In afwachting van de renovatie zal Barça zijn thuismatchen in het veel kleinere Lluís-Companys stadion afwerken. Hieronder ziet u de eerste beelden van renovatie in het mythische Camp nou.