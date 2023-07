VN-Mensenrechtenraad organiseert dringende discussie na koranverbranding in Zweden

De VN-Mensenrechtenraad plant deze week een dringende discussie over de koranverbranding in Zweden, die recent de gemoederen hoog deed oplaaien in de islamitische wereld. Het debat komt er “op vraag van Pakistan, namens verschillende leden van de Organisatie van Islamitische Samenwerking”, vertelde Pascal Sim, woordvoerder van de Raad, aan verslaggevers.