Ophef over reclamecampagne in straatbeeld van OnlyFans-model: “Hou porno van onze straten”

In Londen is ophef ontstaan nadat in het straatbeeld plots erg grote reclameborden te zien zijn van een OnlyFans-model. Inwoners van de stad laten op sociale media hun ongenoegen blijken, en een van hen spoot zelfs graffiti op het bord.

“Hou porno van onze straten”: de graffiti op het reclamebord in North Harrow, Londen, laat niets aan de verbeelding over. De auteur neemt het net als veel andere inwoners van de Engelse hoofdstad niet dat Eliza Rose Watson er op grote reclameborden prijkt en daarop mensen met niet al te veel kleding aan aanmoedigt om naar haar accounts op OnlyFans en Instagram te surfen.

“Ik wil er geen moreel standpunt voor of tegen pornografie mee innemen”, zegt de man, die anoniem wenst te blijven, in de Britse krant Daily Mail. “Maar wel over hoe het toegelaten wordt om zo te adverteren. Het gebruik van die seksuele foto is niet het probleem, wel dat de dienst die erop staat zo openlijk zichtbaar is.” Hij heeft het dan over OnlyFans, waarvan hij het logo weghaalde op het bord waarop hij de graffiti aanbracht.

Regulering

Voor de auteur van de graffiti zou een erotisch getint netwerk als OnlyFans aan dezelfde regulering onderworpen moeten zijn als de tabaks-, alcohol- en goksector. “Pornografische diensten zouden niet bij jongeren gepromoot mogen worden.” Uit de vele reacties op sociale media blijkt dat veel stadsgenoten er hetzelfde over denken.

De 34-jarige Eliza Rose Watson verdient naar eigen zeggen vlot 180.000 pond (210.000 euro) per maand door haar aanwezigheid op OnlyFans. De omstreden reclamecampagne loopt op drie plaatsen in Londen, en zelf ziet ze het probleem niet. “De suggestieve foto is niet explicieter dan veel reclame voor ondergoed, gokken of alcohol”, zegt ze in Daily Mail. “Het is een foto van een 34-jarige vrouw en het logo van OnlyFans staat erop. Er staat niet op hoe je op die site moet geraken. Er is geen URL te zien. Dus kinderen weten wel dat het voor volwassenen is.”