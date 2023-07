Vliegtuig met Bart De Wever moet landing op laatste moment afbreken, burgemeester bedankt piloot: “Spannend momentje”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft er, naar eigen zeggen, een spannende middag opzitten op zijn terugvlucht van Hamburg naar Brussels Airport. Door een onderhoudswagen die zich te dicht bij de landingsbaan bevond, is de vlucht omgeleid. “Maar er was op geen enkel moment gevaar voor de passagiers”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport.

“Dikke merci aan de piloot van Brussels Airlines die ons van het werkbezoek aan Hamburg zopas terugbracht: hij zag net op tijd dat er in Zaventem een tankwagen op de landingsbaan stond. Spannend momentje wel.”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft er een bewogen vlucht opzitten, al kent die gelukkig een goede afloop. Al zou hij, behalve de piloot, ook de luchtverkeersleiding van Brussels Airport moeten bedanken. Het was op instructie van die luchtverkeersleiding dat de piloot een ‘go around’ heeft gedaan, om uiteindelijk op een andere landingsbaan het vliegtuig veilig op de grond te zetten.

“Er was op geen enkel moment gevaar voor de passagiers”, benadrukt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “De voorziene veiligheidsprocedures hebben gewerkt. Er is vanmiddag inderdaad een wijziging geweest van landingsbaan voor deze vlucht, door een onderhoudswagen die zich mogelijk te dicht bij de landingsbaan bevond. Een onderzoek is lopende naar de oorzaak van dit incident door de bevoegde instanties, om ook duidelijkheid te krijgen waar dit voertuig zich precies bevond en hoe dit is kunnen gebeuren.”

jas