Zwitserland wil toetreden tot project voor Europese luchtafweer

De Zwitserse minister van Defensie Viola Amherd en haar Oostenrijkse ambtsgenote Klaudia Tanner ondertekenen vrijdag in Bern hun intentieverklaring om tot Sky Shield toe te treden. Dat gebeurt tijdens een regelmatig trilateraal overleg met Duitsland. De Duitse defensieminister Boris Pistorius zal vrijdag ook in Bern aanwezig zijn.

Elk land kan bepalen in welke mate het deelneemt aan het project. Voor neutrale landen is het mogelijk aan zulke initiatieven deel te nemen. Zo kondigde ook het neutrale Oostenrijk afgelopen weekend aan te willen aansluiten. Beide landen legden hun voorbehoud als neutrale staten bovendien vast in een aanvullende verklaring. Zwitserland en Oostenrijk willen zo uitsluiten deel te nemen aan of samen te werken in “internationale militaire conflicten”.

Op 14 oktober is het oprichtingsakkoord voor het ESSI ondertekend door Duitsland, België en dertien andere landen, tegen de achtergrond van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Intussen telt het initiatief zeventien leden.

Het project moet huidige tekortkomingen in de NAVO-afweer in Europa wegwerken. Zo zijn er tekorten op vlak van afweer tegen ballistische raketten die grote hoogten bereiken tijdens de vlucht, maar ook bij de afweer van drones en kruisraketten. Binnen het project worden onder meer gezamenlijk nieuwe wapensystemen aangekocht, om een groot gebied op een betaalbare wijze te beschermen.