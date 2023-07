China zegt bezoek EU-buitenlandchef Borrell af

EU-buitenlandchef Josep Borrell is volgende week niet welkom in China. Hij zou het land bezoeken in een poging om meningsverschillen te overbruggen over bijvoorbeeld Oekraïne en de steeds hardere concurrentie met de opkomende grootmacht. Maar China heeft de afspraak uitgesteld, zegt een woordvoerder van Borrell.

“We hebben helaas te horen gekregen van onze Chinese collega’s dat de geplande data volgende week niet langer mogelijk zijn en we moeten nu alternatieven zoeken”, laat de woordvoerder weten. Borrell zou maandag in Beijing onder meer de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang spreken. Meer details over de reden voor het uitstel werden niet gegeven.

Brussel en Peking proberen elkaar al langer te spreken. Een eerder bezoek dit jaar van de hoogste diplomaat van de EU ging ook al niet door. Toen had hij een coronabesmetting opgelopen.

De EU is er veel aan gelegen om China zover te krijgen Rusland de wacht aan te zeggen. Peking zegt te streven naar een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne, maar kiest in de praktijk doorgaans partij voor Moskou.

Ook de spanning op de nauwe, lucratieve economische samenwerking tussen China en de EU loopt op. De EU ziet het assertievere China van nu steeds minder als partner en meer als concurrent of zelfs als “systeemrivaal”.