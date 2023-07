Zo veel betaalde Gudrun voor flat in tweede duurste straat van het land: “Ja, het is veel. Maar het is hier hemels”

Leuven

Je moet er wat voor over hebben, wonen in het hartje van Leuven. Maar liefst 4.639 euro per vierkante meter kost een woning op het Rector de Somerplein je gemiddeld. “Het is het helemaal waard”, zegt Gudrun Huysmans die er zich zes maanden geleden een appartement kocht. Nochtans betaalde ze wellicht zo’n 2.000 euro meer per vierkante meter dan wie in de Dellestraat een woning kocht.