Noorse partijleider in nauwe schoentjes nadat hij Hugo Boss-zonnebril steelt in winkel

In Noorwegen is er heel wat heisa ontstaan over de socialistische politicus Björnar Moxnes. De 41-jarige leider van de linkse partij Rot ligt zwaar onder vuur nadat hij een dure zonnebril probeerde te stelen op de luchthaven van Oslo.

Moxnes wordt aanzien als een groot politiek talent, maar zijn populariteit heeft de afgelopen dagen een fikse knauw gekregen. De feiten dateren van 16 juni toen Moxnes plots werd aangehouden door de politie op de luchthaven van Oslo. Uit camerabeelden was gebleken dat hij een Hugo Boss-zonnebril ter waarde van ongeveer 100 euro had meegenomen uit een winkel zonder te betalen.

In een Facebook-post nadien verontschuldigde Moxnes zich. “Ik zie dat sommigen vinden dat de reactie van de politie overdreven was, maar zij deden gewoon hun werk”, schreef hij. “Ik was degene die de fout maakte.” Al benadrukte Moxnes wel dat hij de bril niet bewust had gestolen. Hij zei dat hij de gloednieuwe bril per ongeluk in zijn jaszak had gestoken omdat hij ervan uitging dat het zijn eigen zonnebril was.

Daar bleef het evenwel niet bij. Want toen hij even later zelf ontdekte dat hij een nieuwe bril had meegenomen zonder te betalen, ging Moxnes niet terug naar de winkel. “Ik raakte in paniek en was bang hoe het eruit zou zien als ik terug naar de winkel zou gaan. Wat zouden ze van me denken? En dan maakte ik opnieuw een fout. In plaats van terug te lopen en het winkelpersoneel in de ogen te kijken, deed ik het prijskaartje eraf en legde de bril in mijn valies.”

Geen ruimte voor excuses

Toen een bewaker hem even later kwam aanspreken over de zonnebril, schaamde Moxnes zich naar eigen zeggen rot. “Er was geen ruimte meer voor excuses, ik moest de gevolgen onder ogen zien. Ik heb de bril en een boete van 3.000 Noorse kronen (ongeveer 258 euro, red.) ondertussen betaald.”

De opmerkelijke opeenvolging van slechte beslissingen doen heel wat Noren twijfelen aan de oprechtheid van de uitleg van Moxnes. Dat de socialistische politicus initieel ook nog eens de feiten zou hebben ontkend tegen de winkeldetective die hem erop aansprak, heeft zijn imago alleen maar verder aangetast.

Gisterenavond hield zijn partij een vergadering over het incident. Moxnes zelf was daarbij niet aanwezig, de partijleider meldde zich ziek. Maar ondanks de kritiek vanuit andere politieke hoeken, besloten de partijleden om het vertrouwen in Moxnes te behouden.