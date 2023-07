Wijkagent raakt gewond nadat foutparkeerder hem aanrijdt en op de vlucht slaat

Een 63-jarige foutparkeerder heeft dinsdagmiddag een wijkagent in centrum Merelbeke aangereden. De politieman wou de man controleren, maar raakte gewond toen de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. De bestuurder van de wagen kon ondertussen opgepakt worden in Vlaams-Brabant.

Een wijkagent van politezone Rhode & Schelde merkte dinsdagmiddag in het centrum Merelbeke een foutparkeerder op. De man stond in tegenovergestelde rijrichting geparkeerd en werd daarop aangesproken door de wijkagent. De man sloeg in paniek en pleegde daarop vluchtmisdrijf.

Vlaams-Brabant

De bestuurder begon hevig te manoeuvreren en reed daarbij de wijkagent aan. “Onze collega raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar”, zegt commissaris Ronny Decuyper. “Hij werd wel voor een check-up naar het ziekenhuis afgevoerd, maar heeft de plek ondertussen verlaten.”

Verschillende combi’s kwamen ter plaatse in het centrum van Merelbeke om de verklaring van getuigen op te nemen. De nummerplaat van de wagen van de 63-jarige bestuurder werd geseind. Met succes, want de man kon wat later gearresteerd worden in Roosdaal in Vlaams-Brabant.

Vluchtmisdrijf

De bestuurder zal opnieuw overgebracht worden naar het grondgebied van de politiezone en zal daar ondervraagd worden door PZ Rhode & Schelde. “Daarop zal het parket moeten beslissen of de man voorgeleid zal worden bij de onderzoeksrechter”, geeft Decuyper meer uitleg.

Het onderzoek naar het vluchtmisdrijf loopt volop. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of drugs te zijn. “Wat zijn motief was voor het vluchtmisdrijf, zal moeten blijken uit het gerechtelijk onderzoek”, zegt Decuyper. “In de wagen werd ook geen drugs gevonden.”