Nieuwe Griekse migratieminister zal met Frontex spreken na zware kritiek over bootramp

De nieuwe Griekse minister van Migratie, Dimitris Kairidis, is van plan in de komende dagen te overleggen met het Europese grensagentschap Frontex. Dat agentschap heeft sterke kritiek geuit op Athene, na de bootramp midden juni. Voor Kairidis is het ondenkbaar dat Frontex zich uit Griekenland zou terugtrekken.

“Ik beschouw het als ondenkbaar dat Frontex ons land verlaat, ik kan me niet voorstellen dat ze zich in de voet zouden schieten”, verklaarde hij tijdens een interview maandag op de openbare televisie ERT. Kairidis zei weet te hebben van een verslag van een vergadering bij Frontex, na de ramp op 13 juni. Bij de vergadering van de raad van het Europese grensagentschap kwam de aanwezigheid van Frontex in Griekenland aan bod.

“We willen een goede samenwerking”, aldus nog Kairidis. “Ik neem de kritiek heel ernstig.” Hij is van plan om de komende dagen te spreken met vertegenwoordigers van Frontex, dat in Warschau is gevestigd.

“Niemand weet wat exact gebeurd is”

Bij de bootramp kwamen vorige maand zeker 82 personen om het leven. Over het daadwerkelijke dodental bestaat onduidelijkheid, omdat mogelijk nog honderden mensen aan boord waren. Na het vergaan van het schip ontstond discussie over de vraag of voldoende is ondernomen om de opvarenden te redden.

Frontex zei op 24 juni dat Athene een aanbod tot bijkomende luchtsteun negeerde, nadat het agentschap de Griekse autoriteiten had gewaarschuwd en gedurende tien minuten het vaartuig had gevolgd op de dag van het drama. De overlevenden beschuldigden de Griekse kustwacht ervan de schipbreuk te hebben veroorzaakt door de boot te proberen weg te slepen. De kustwacht ontkent dat.

“Niemand weet exact wat er is gebeurd”, aldus de minister. De beschuldigingen aan het adres van Griekenland noemde hij “oneerlijk”.

