Europese Commissie “bezorgd” over Chinese exportbeperkingen op kritieke metalen

De Europese Commissie is “bezorgd” over de aangekondigde Chinese exportbeperkingen voor gallium en germanium, twee zeldzame metalen die onontbeerlijk zijn voor de productie van geavanceerde chips.

China maakte maandag bekend dat exporteurs van items met gallium of germanium vanaf 1 augustus een speciale uitvoerlicentie moeten bekomen omdat ze zowel civiele als militaire doeleinden kunnen dienen. De maatregel is volgens Peking noodzakelijk om “de veiligheid en nationale belangen te vrijwaren”.

De Commissie is evenwel “bezorgd” dat de Chinese exportbeperkingen niks te maken hebben met de internationale vrede of stabiliteit of met de non-proliferatieverplichtingen, zo reageerde een woordvoerster dinsdag.

“We roepen China op om te kiezen voor een aanpak waarbij de beperkingen en de controles gebaseerd zijn op duidelijke veiligheidsoverwegingen in overeenstemming met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)”, stelde de woordvoerster. Ze sluit niet uit dat de Commissie actie onderneemt in het kader van de WTO.

Slechts één leverancier

De Commissie werkt intussen aan een gedetailleerde analyse van de exportbeperkingen en hun potentiële impact op de internationale toeleveringsketens en de Europese industrie. In Europese wetgeving worden beide metalen alvast als kritiek en strategisch bestempeld. Ze zijn van groot belang voor de groene en digitale transitie en de import is afhankelijk van één leverancier.

China vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldwijde productie van gallium, dat onder meer gebruikt wordt in geïntegreerde circuits, LED’s en zonnepanelen. Het land domineert ook de productie van germanium, dat aangewend wordt in de productie van glasvezelkabels en infraroodtoepassingen.

De Chinese aankondiging komt er tegen de achtergrond van de groeiende technologische rivaliteit met de Verenigde Staten. Washington beperkte al de toegang van Chinese bedrijven tot Amerikaanse technologie en versterkte onlangs de export van halfgeleiders naar China.

De Commissie presenteerde in maart nieuwe wetgeving om de afhankelijkheid van derde landen voor de toegang tot kritieke grondstoffen te verminderen. Tegen 2030 zou de Europese Unie voor de import van achttien strategische grondstoffen voor niet meer dan 65 procent afhankelijk mogen zijn van een derde land als China.