Implosie was niet het eerste incident met Titan-duikboot: in 2018 werd onderzeeër getroffen door bliksem

Het interview van Rush met Matt Burdyny, de vicevoorzitter van het technologiebedrijf Teledyne Marine, werd verwijderd van de website van Teledyne, maar op Youtube verschenen ondertussen verschillende kopies van de opname. OceanGate had enkele maanden voor het interview plaatsvond op Instagram al laten weten dat ze begonnen waren met “diepzeetesten” voor de Titan-duikboot in de buurt van de Bahama’s.

Stockton Rush — © AFP

In datzelfde bericht stond reeds vermeld dat de onderzeeër bliksemschade had opgelopen bij de testen. “Meer dan 70 procent van de interne systemen zijn getroffen”, schreef OceanGate. Het incident zorgde voor uitstel van de eerste expeditie richting de Titanic. In een statement liet Rush zelf nog weten dat OceanGate “100 procent toegewijd was aan de veiligheid” en het bedrijf de Titan eerst volledig wilde testen vooraleer ze een expeditie zouden lanceren.

In het interview met Burdyny, drie maanden later, ging Rush dieper in op de inslag. “Gelukkig was het slechts een onrechtstreekse inslag. Anders zouden we weer helemaal bij af zijn”, zei hij. De beschadigde onderdelen konden binnen een paar dagen alweer vervangen worden, aldus Rush. “Gelukkig gebruiken we materialen en componenten die zo in de handel verkrijgbaar zijn. We blijven wel problemen ondervinden met verbindingen en bedrading. Bliksem kan rare dingen doen. Onze test werd uiteindelijk geannuleerd.”

De Titan-duikboot implodeerde op 18 juni kort nadat het een duik ondernam richting het wrak van de Titanic. Achteraf bleek dat er binnen de duikbootgemeenschap al jaren kritiek was op OceanGate. Het bedrijf zou het niet zo nauw hebben genomen met de veiligheidsvoorschriften en gebruikte experimentele methodes en materialen om hun duikboot mee te bouwen. Vijf passagiers, waaronder CEO Stockton Rush, kwamen om bij de implosie.