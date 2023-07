Gent

Om te bepalen of een verdacht vlekje op de huid al dan niet huidkanker is, moeten patiënten meestal een stukje weefsel laten wegsnijden en een dikke week wachten. Dat is in het UZ Gent (deels) verleden tijd. Ze hebben er sinds kort een microscoop die toelaat om zonder prik en op een half uur tijd een huidkankerdiagnose te stellen.