Passagier die mee in auto van Nahel zat, heeft het bijzonder moeilijk: “Hij herbekijkt het filmpje opnieuw en opnieuw”

Hij zat naast Nahel in de wagen, toen die laatste door een politieagent werd neergeschoten. Sindsdien stelt Fouad - een goede vriend van Nahel - zich telkens dezelfde vraag: “Hoe is dit kunnen gebeuren”. “Hij ziet beelden, eigenlijk nachtmerries, over de lijdensweg van Nahel. Hij gaat zichzelf moeten heropbouwen”, vertelt zijn advocate aan BFMTV.

LEES OOK. Agent die Nahel (17) neerschoot kreeg al twee medailles voor uitzonderlijke prestaties: “Hij was zeker geen cowboy”

Ze vertelt ook dat er een klacht zal worden ingediend. “Het gewelddadig woordgebruik, nog voor de daad en de klappen, werden ook genoteerd in de verklaring van mijn cliënt.” Fouad bevestigde namelijk dat één van de politieagenten “ik ga je een kogel door het hoofd jagen”zei, vlak voor hij Nahel neerschoot. “Schiet hem neer”, zou de andere agent hebben gezegd. Nahel zou volgens de vriend ook drie keer met het pistool op zijn hoofd zijn geslagen.

“Er zal een klacht worden ingediend bij het Openbaar Ministerie op grond van opzettelijk geweld. Er is ook sprake van het opzettelijk in gevaar brengen van Fouad, die op dat moment passagier was in het voertuig aangezien niet bekend is of de kogel hem wel of niet had kunnen raken”, aldus de advocate.

Wanneer gevraagd wordt naar de toestand van Fouad antwoordt Noblinski dat het “zeer slecht gaat” met hem. “Hij herbekijkt de video opnieuw en opnieuw om te begrijpen wat er gebeurd is”, zegt ze nog.