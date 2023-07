Kremlin gewaagt van ‘contacten’ met VS over opgesloten journalist

Kremlin heeft melding gemaakt van “contacten” met de Verenigde Staten wat betreft de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich die opgesloten zit in Rusland. Het Kremlin heeft weliswaar niet bevestigd dat onderhandelingen over een mogelijke gevangenenruil plaatsvinden.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, verklaarde dat er contacten waren, maar “we willen ze niet publiek maken, op welke manier dan ook”. “Ze moeten plaatsvinden en voortgezet worden in een totale stilte”, aldus Peskov. Hij gaf geen verdere details, maar beklemtoonde enkel dat het recht op consulaire bijstand moet gerespecteerd worden, “van beide kanten”.

De Amerikaanse ambassadrice in Moskou, Lynne Tracy, kon maandag de journalist bezoeken. Volgens haar verkeerde Gershkovich “in goede gezondheid”. Het was de eerste keer sinds 17 april dat vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade consulaire toegang kregen. Gershkovich blijft “sterk” ondanks de moeilijke omstandigheden, oordeelde Tracy maandag al.

LEES OOK. Amerikaanse journalist Gershkovich in beroep tegen verlengde detentie in Rusland

De reporter werd in maart in de miljoenenstad Jekaterinenburg in de Oeral door de geheime dienst FSB opgepakt. Hij wordt verdacht van het vergaren van geheime informatie over de Russische militaire industrie voor Amerikaanse instanties. The Wall Street Journal wijst dit van de hand. Gershkovich was met een officiële accreditatie aan het werk.