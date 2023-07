Veteraan ‘Captain Tom’ zamelde miljoenen in voor Britse gezondheidszorg, dochter bouwt er poolhouse mee in eigen tuin

De dochter van ‘Captain’ Tom Moore, de 100-jarige Britse oorlogsveteraan die tijdens de coronapandemie miljoenen ponden inzamelde door rondjes te wandelen met zijn looprek, is in het oog van de storm beland. Hannah Ingram-Moore (52) zou geld van The Captain Tom Foundation gebruikt hebben om een spa- en zwembadcomplex te bouwen in haar eigen tuin.

Tom Moore werd een nationale held toen hij in april 2020 39 miljoen pond (43 miljoen euro) inzamelde voor de strijd tegen corona. Ironisch genoeg overleed de Brit in februari 2021 zelf aan het coronavirus. In juni 2020 werd in zijn naam de liefdadigheidsstichting The Captain Tom Foundation opgericht.

Omdat extra kantoorruimte voor die liefdadigheidsinstelling volgens Hannah Ingram-Moore “hoognodig” was, dienden de dochter van Captain Tom en haar man Colin in 2021 een aanvraag voor een bouwvergunning in voor zo’n kantoor in de tuin van hun eigen huis, een rijzig pand met een geschatte waarde van zo’n 1,4 miljoen euro. Maar de twee lieten ook een zwembadcomplex – een gebouw van vijftien bij zes meter, uitgerust met kleedkamers, toiletten en douches –bouwen met geld van de Foundation, zo schrijft de Britse krant The Sun.

Hannah (rechts) en Colin (links) Ingram-Moore met hun kinderen op de uitvaart van Tom Moore. — © AFP

Het koppel diende de aanvraag in onder eigen naam, maar in het zogeheten Design and Access and Heritage Statement, een soort motivatiebrief die aan de aanvraag wordt toegevoegd, gebruikten de twee de naam van de Foundation. De aanvraag werd goedgekeurd, maar de vergunning voor de poolhouse werd in 2022 met terugwerkende kracht afgekeurd.

De overige beheerders of trustees van de liefdadigheidsinstelling bleven naar eigen zeggen in het ongewisse. “De onafhankelijke beheerders van The Captain Tom Foundation waren op geen enkel moment op de hoogte van de bouwvergunningen. Als ze dat wel waren, zouden ze hun goedkeuring niet hebben gegeven.”

Het is niet voor het eerst dat The Captain Tom Foundation negatief in de aandacht komt. In juni 2022 meldden Britse media al dat de Charity Commission, de waakhond die onderzoek doet naar de integriteit van liefdadigheidsinstelling, een onderzoek zou instellen naar de stichting. Het hoge salaris van CEO Hannah Ingram-Moore en de vele uitgaven aan consultancyopdrachten waren toen de reden van bezorgdheid.