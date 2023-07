Vierjarig contract ligt klaar: Antwerp wil sterkhouder Calvin Stengs definitief overnemen van OGC Nice

Landskampioen Antwerp onderneemt een poging om Calvin Stengs (24) definitief over te nemen van OGC Nice.

De Nederlandse flankaanvaller, die met drie goals en negen assists een behoorlijk aandeel in de dubbel had en voor wie op de Bosuil een vierjarig contract klaarligt, ziet een permanente overstap naar de Great Old zitten en wacht de ontwikkelingen af.

Volgens bronnen rondom de speler plaatste sportieve baas Marc Overmars al een eerste bod bij Nice om het tot de zomer van 2026 lopende contract van Stengs af te kopen. Tussen vraag en aanbod zit echter nog een verschil van enkele miljoenen euro’s. In 2021 maakte Stengs nog voor 15 miljoen de overstap van AZ naar Nice. De uiteindelijke transfersom zal nu een stuk lager liggen. (dvd)