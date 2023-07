Koning Albert mag woensdag het ziekenhuis verlaten

“Koning Albert II zal morgen het ziekenhuis verlaten, in principe rond 14 uur”, laat een woordvoerder van het Paleis weten aan onze redactie. Hij verlaat het ziekenhuis een week nadat hij op 27 juni was opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. “Bijkomende analyses toonden aan dat hij ook een bloedinfectie opliep, waarvoor hij de afgelopen dagen op tijd behandeld kon worden. De Koning stelt het goed en zal de komende dagen verder thuis rusten en herstellen”, klinkt het.

Albert (89) was de zesde koning der Belgen en zat net geen twintig jaar op de troon. In 2013 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.