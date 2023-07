Le Pain Quotidien sluit meeste Britse vestigingen

Bakkerij-restaurantketen Le Pain Quotidien houdt nog maar één vestiging over in het Verenigd Koninkrijk. Negen andere vestigingen worden gesloten, er verdwijnen zowat 250 banen. Dat heeft de van oorsprong Brusselse keten bevestigd.

De sluitingen van acht vestigingen in Londen en een in Oxford zijn het gevolg van financiële problemen. “Na de brexit is Londen een erg moeilijke markt geworden, met minder mensen in de straten, hogere loonkosten en een starre huurmarkt, waarbij de huur tot 30 procent van ons budget inneemt”, zegt CEO Annick Van Overstraeten.

Eén Britse vestiging van Le Pain Quotidien, in het Londense treinstation St. Pancras, blijft wel open. De keten geeft het Verenigd Koninkrijk ook niet helemaal op. Hij wil er in de toekomst nieuwe vestigingen openen via een franchisemodel. Volgens de CEO zijn daarover gesprekken bezig.

Le Pain Quotidien is aanwezig in vijftien landen en wil er daar tegen het einde van dit jaar nog vijf aan toevoegen.