Nieuwe episode in Neymar-saga: Braziliaan wordt aangevallen door schoonzus. “Je bent een man die weigert volwassen te worden en neemt geen verantwoordelijkheid voor je daden”

Na meldingen van overspel, publieke verontschuldigingen en nieuwe gelekte flirtende berichten komt Neymar opnieuw in het oog van de storm te staan. Deze keer is het schoonzus Bianca Biancardi die het vuur aan de lont steekt. “Je bent een man die weigert volwassen te worden en neemt geen verantwoordelijkheid voor je daden”, spuwt ze haar gal op Instagram.

Dat Neymar en zijn zwangere vriendin Bruna Biancardi door een moeilijke periode gaan is geen geheim. De Braziliaanse superster bood eerder deze week publiekelijk zijn excuses aan na het verbreken van de regels in hun relatie. De regels in kwestie: De superster mag onder bepaalde voorwaarden met andere vrouwen naar bed. Als het maar discreet gebeurt, zonder kussen op de mond en met gebruik van voorbehoedsmiddelen.

Iets later deze week: Neymar en Bruna organiseren samen een babyshower en delen deze gretig op sociale media. Alle plooien lijken glad gestreken. Tot er nieuwe berichten van een flirtende Neymar opduiken. Amerikaans model Celeste Bright gooit ze online met deze boodschap: “Stuur geen berichten naar andere vrouwen als je een vriendin of vrouw hebt. Het is fout en heel respectloos tegenover uw partner.”

Vandaag blijkt dat ook schoonzus Bianca Biancardi niet kan lachen met Neymars gedrag. Ze valt de Braziliaan aan op Instagram: “Ik weet dat het moeilijk is om de ernst van de situatie in te zien als je geen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zorg toont voor je naasten. Je wordt omringd door mensen die je als een god behandelen en je spelletjes toejuichen.” En daar laat ze het niet bij: “Je maakt grappen over de situatie in plaats van je te schamen. Je lacht op sociale media en zet mijn zus opnieuw in een slecht daglicht. Je bent een man die weigert volwassen te worden en neemt geen verantwoordelijkheid je daden.”