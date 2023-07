Schiphol sluit woensdag twee uur lang landingsbanen door slecht weer, voorlopig geen extra maatregelen op Brussels Airport

Door een combinatie van harde windstoten, regen en slecht zicht is het voor luchtvaartmaatschappijen niet mogelijk morgen tussen ongeveer 09.00 uur en 11.00 uur te landen op Schiphol. Dat laat de luchthaven zelf weten in een persbericht. Brussels Airport neemt voorlopig geen extra maatregelen.

Door de sluiting van de landingsbanen worden er annuleringen en vertragingen verwacht, zowel voor de aankomende als voor de vertrekkende vluchten. Over hoeveel vluchten het in totaal gaat, is nog niet duidelijk. “Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden morgen”, klinkt het.

Schiphol raadt reizigers aan de actuele informatie in de gaten te houden via de Schiphol-app en schiphol.nl. Bij een annulering of vertraging van hun vlucht kunnen reizigers contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Ook in ons land wordt er veel wind en regen verwacht. Dinsdagnacht trekt namelijk een actieve depressiekern van het zuiden van de Noordzee naar Nederland, wat bij ons gepaard zal gaan met regen, felle buien met onweer en veel wind. In heel het land is er kans op rukwinden tot 70 kilometer per uur of zelfs meer tijdens het onweer. Het KMI heeft code geel aangekondigd voor elke Belgische provincie en dat tot en met 7 uur woensdagochtend.

Toch gelden op Brussels Airport voorlopig geen extra maatregelen zoals voor Schiphol. “Als er rukwinden zijn boven een bepaalde snelheid, kan er geen afhandeling gebeuren en kunnen de passagiersbruggen tijdelijk niet gebruikt worden. Maar daar is momenteel nog geen sprake van”, aldus woordvoerder Ishane Chioua Lekhli.