Miguel kon vijf jaar lang zien dankzij een dubbele oogoperatie toen hij vier maanden was, maar dreigt nu toch weer volledig blind te worden. — © Lieveke De Kort

Arendonk

Miguel Lu uit Arendonk was amper 4 maanden oud toen hij in Amerika met succes een vooruitstrevende dubbele oogoperatie onderging. Maar ruim vijf jaar later dreigt hij toch weer het zicht te verliezen. Donderdag volgt daarover uitsluitsel.