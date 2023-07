Man uit Doornik overleden na vechtpartij met militairen

Een 37-jarige man uit Doornik die twee weken geleden in elkaar geslagen werd door militairen is aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt het parket dinsdag.

De feiten speelden zich af in de nacht van 19 op 20 juni, voor een café in het centrum van de Henegouwse stad. Kort na middernacht wilden drie militairen, die in Doornik gekazerneerd zijn, nog een glas drinken, maar de cafébaas liet hen om een nog onbekende reden niet binnen.

Bij het verlaten van de bar ontstond er een ruzie met een voorbijganger, waaruit een hevig handgemeen volgde. Volgens de eerste elementen van het onderzoek lag een discussie over vrouwen aan de basis van de ruzie. Twee van de drie militairen zouden het slachtoffer slagen hebben toegediend. Bij aankomst van de hulpdiensten was de man bewusteloos, en hij werd in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis.

“Zonder intentie te doden”

Twee militairen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het parket in Doornik laat weten dat de raadkamer dat mandaat waarschijnlijk zal herkwalificeren naar doodslag of slagen en verwondingen zonder de intentie te doden.

Het drietal had eerst de benen genomen, maar de politie kon hen snel vatten. Ze volgden een logistiekopleiding in de Doornikse kazerne.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder, zelf afkomstig uit Doornik, veroordeelde de feiten al. De drie betrokkenen zijn geschorst in afwachting van het verdere onderzoek, liet ze weten.