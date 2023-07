Cijfers over zware verkeersongevallen: één provincie steekt erbovenuit

Er gebeuren in de provincie West-Vlaanderen dubbel zoveel ongevallen met doden en zwaargewonden als in Vlaams-Brabant. “2022 was qua verkeersveiligheid een rotslecht jaar”, geeft provinciegouverneur Carl Decaluwé toe.

Statistiek Vlaanderen, het statistische bureau van de Vlaamse overheid, ging de voorbije dagen met een fijne kam door de Vlaamse ongevalsstatistieken. Samengevat stierven er vorig jaar in Vlaanderen 282 mensen bij een verkeersongeval, 9 procent minder dan het jaar voordien. 4 op de 10 verkeersdoden zijn voetgangers of fietsers.

Opvallend is het grote verschil tussen de verschillende provincies: gemiddeld vallen er in Vlaanderen 0,40 doden en zwaargewonden per 1.000 inwoners. Vlaams-Brabant doet het echter pakken beter met amper 0,23 doden en zwaargewonden. West-Vlaanderen daarentegen telt per 1.000 inwoners 0,51 doden en zwaargewonden, meer dan het dubbel van Vlaams-Brabant.

Concreet: bij 65 ongevallen langs West-Vlaamse wegen lieten vorig jaar 69 mensen het leven. Een forse stijging bovendien met het jaar voordien, toen er 57 dodelijke ongevallen waren. In de top 30 van Vlaamse gemeenten waar vorig jaar het meeste aantal doden en zwaargewonden vielen, staan maar liefst 15 West-Vlaamse gemeenten, in de top 20 gaat het om 11 gemeenten in West-Vlaanderen.

Voor de provinciegouverneurs – alleen begaan met het verbeteren van de verkeersveiligheid op hun grondgebied – zijn de cijfers een belangrijke graadmeter. “We juichen uiteraard toe dat we beter scoren dan het Vlaamse gemiddelde, al is de exacte reden moeilijk te achterhalen”, zegt Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant. “We zetten samen met de lokale besturen en de politiekorpsen fél in op verkeersveiligheid. Maar dat doen de andere provincies ook. Misschien dat het de files zijn?”

(Lees verder onder de grafieken)

Géén toeristen

West-Vlaanderen zit erg gewrongen met het etiket van onveiligste Vlaamse provincie, dat ze nu al verschillende jaren krijgt opgekleefd. “We zitten nochtans niet stil”, beklemtoont provinciegouverneur Carl Decaluwé. Hij laat sinds een paar jaar zijn diensten élk dodelijk ongeval tot in detail analyseren. “En binnen de week zitten we met alle betrokken partijen samen om te kijken of we de verkeersveiligheid op de plaats van het ongeval snel kunnen verhogen.”

Conclusie van de West-Vlaamse ongevalanalyses tot dusver: “Het gaat niet om toeristen die naar zee komen, wel om inwoners van onze provincie, die bovendien meestal in de buurt van hun woonplaats verongelukken. Nog opvallend is dat de dodelijke ongevallen vooral bij mooi weer gebeuren, overdag, tijdens de week en dat er vaak sprake is van overdreven snelheid.”

Decaluwé hoopt op beterschap, onder meer doordat de voorbije maanden heel wat trajectcontroles langs West-Vlaamse wegen – “we hebben in vergelijking met de andere provincies veel meer lange, rechte gewestwegen” – nu eindelijk door de federale politie geactiveerd zijn.

“Terwijl we de voorbije jaren begin juli vaak al zo’n 30 dodelijke verkeersslachtoffers noteerden, staat de teller voor de eerste helft van dit jaar op 23. Dat geeft hoop dat onze inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid eindelijk vruchten afwerpen.”