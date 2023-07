Mensensmokkelnetwerk ontmanteld in Spanje

“Een transnationaal misdaadnetwerk, die Syrische en Algerijnse migranten in de EU bracht, is ontmanteld”, aldus de politie. “Geleid vanuit Libië en Spanje, telde het netwerk cellen in Soedan, Liberia en Algerije.”

In het kader van de operatie zijn vijftien mensen opgepakt in het zuiden van Spanje. De operatie gebeurde in samenwerking met Europol en de Duitse en Noorse autoriteiten. Dertien mensen zitten in voorlopige hechtenis.

Het onderzoek bracht de organisatie aan het licht. Die hield zich ook bezig met drugs- en wapensmokkel. Volgens de politie bracht de organisatie meer dan tweehonderd migranten vanuit Algerije naar Spanje “aan boord van heel snelle boten bestuurd door gewapende individuen”. De organisatie vroeg tussen “zevenduizend en twintigduizend euro per persoon” voor de oversteek van de Middellandse Zee. De smokkelaars gaven Syriërs documenten en visums om hen naar Libië te brengen via Soedan of Libanon en vervolgens naar Algerije.

Spanje is een van de voornaamste landen waar migranten de Europese Unie proberen binnen te komen.