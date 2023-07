Biden hekelt recente golf zinloos vuurwapengeweld

Opnieuw heeft vuurwapengeweld de nationale feestdag in de Verenigde Staten overschaduwd. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de jongste golf “tragisch en zinloos” geweld van de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in het land veroordeeld.

“Terwijl onze natie de dag van haar onafhankelijkheid viert, bidden we opdat onze bevolking bevrijd wordt van het geweld door vuurwapens”, aldus Biden in een persbericht. De president riep de deelstaten en het Congres op om strengere wapenwetten in te voeren.

Vorig jaar opende een man het vuur tijdens een stoet op de feestdag nabij Chicago. Daarbij vielen zeven doden en tientallen gewonden. De nationale feestdag veranderde van “een dag van patriottische trots” in een “tragedie”, aldus Biden.

Maandag zeven doden

De president verwees ook naar de recente gevallen van geweld op maandag in Philadelphia, waarbij vier doden vielen, en in Forth Worth met drie doden. Afgelopen weekend werden in de stad Baltimore ook twee mensen doodgeschoten.

De Verenigde Staten vieren dinsdag hun Dag van de Onfhankelijkheid, de belangrijkste feestdag in de Verenigde Staten. Op 4 juli 1776 werd de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aangenomen.