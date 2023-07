Clinton Mata ruilt Club Brugge in voor Lyon (en hij is niet de enige die op vertrekken staat)

Dat een transfer van Clinton Mata naar Olympique Lyon in de pijplijn zat, was al langer bekend. Club Brugge bereikte nu een akkoord met de Franse nummer zeven van vorig seizoen voor 5,5 miljoen euro, een marktconform bedrag voor een verdediger die nog een contract had tot 2026 - dat ondertekende hij nog in het najaar van 2022.

Mata kende vele successen met Club Brugge. — © BELGA

Mata stond dinsdag nog op het trainingsveld in Westkapelle maar werkte waarschijnlijk zijn laatste oefensessie af. Toen al werd bij Club aangenomen dat zijn transfer een kwestie van tijd was. Ook in Frankrijk tekent Mata een meerjarig contract. De gunfactor bij Club is groot. Want na vijf seizoenen, drie titels, 197 wedstrijden en enkele knalprestaties in de Champions League werd Lyon op zijn 30ste stilaan de laatste trein naar een topcompetitie.

Geen concrete aanbieding voor Meunier

Of er ook een vervanger wordt aangetrokken, moet nog blijken. Het geloof in de jonge Kyriani Sabbe (18) is groot na een sterk seizoenseinde: hij verlengde midden juni nog tot 2025. Pas als ook Tajon Buchanan zou vertrekken, haalt Club nog een alternatief. Er is interesse van Inter voor de Canadees . Thomas Meunier, op overschot bij Dortmund, gaf eerder al aan open te staan voor een terugkeer naar Club, maar voor hem ligt er vandaag niets concreets op tafel.

De overgang van Mata is het startschot van een drukke Brugse transferzomer. Zo voert Club momenteel concrete gesprekken met PSV Eindhoven over Noa Lang, die al meermaals uitdrukkelijk aangaf dat hij uitgekeken is op België. Ook hij was wel gewoon op training dinsdag. Lang wil best terug naar Nederland, maar dan moet het financiële gat tussen beide clubs wel dicht gefietst worden. PSV zou ‘amper’ 10 miljoen euro voor Lang willen leggen, een bedrag waar Club niet voor wil verkopen. Zijn marktwaarde wordt momenteel op 15 miljoen euro geschat, een som die meer realistisch lijkt.

Noa Lang kan terug naar Nederland. — © Dick Demey

De ploeg uit Eindhoven heeft evenwel niet de reputatie gekke bedragen te betalen. In 2017 legde het 12,5 miljoen euro neer voor Hirving Lozano – ondertussen verkocht voor 45 miljoen – maar het record staat nog steeds op naam van Mateja Kezman in... 2000. Partizan Belgrado ving toen 14 miljoen euro. Opvallend: PSV incasseerde vorige winter wél 75 miljoen euro voor Gakpo (Liverpool) en Madueke (Chelsea). Gebruikt PSV die miljoenen om van Lang een van de duurste transfers uit de clubgeschiedenis te maken? Technisch directeur Earnest Stewart gaf alvast toe dat de flankaanvaller hoog op zijn lijstje staat én dat de gesprekken lopen. “Of Lang haalbaar is, zal moeten blijken”, verklaarde Stewart.

Ondertussen is er ook op inkomend vlak nieuws: Sammy Bossut, volgende maand 38 jaar en ex-Essevee, komt de komende weken depanneren bij de doelmannen. Reservekeeper Bursik liep een zware knieblessure op. Of Bossut ook effectief een contractspeler wordt, zal nog moeten blijken. Hij trekt alvast mee op oefenstage naar Sint-Michielsgestel, waar Ronny Deila alvast kan beginnen bouwen.