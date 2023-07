Pieter C. tijdens zijn proces voor het Antwerpse hof van beroep.

Geen pedofiel in Vlaanderen kreeg met 19 jaar cel én 15 jaar terbeschikkingstelling ooit een zwaardere straf opgelegd. Maar toch mocht Pieter C. (68), een beleggingsadviseur met een gruwelijk dubbelleven, onlangs al na 7 jaar in alle discretie uit de gevangenis én naar het buitenland vertrekken.