Piet is bezig aan zijn vijftigste mosselseizoen in Blankenberge. — © Simon Mouton

De eerste échte mosselen zijn er en vandaag krijgen ze in mosselhoofdstad Yerseke hun nieuwe ambassadeur. Chef Piet Devriendt (62) van De Oesterput in Blankenberge, de bekendste mosselzaak van onze kust en misschien wel het hele land, moet er een dag vrij voor nemen in zijn 50ste mosselseizoen.