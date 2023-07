Sterke toename van honger in Ethiopische regio Tigray

Het aantal mensen dat aan ondervoeding lijdt in de Ethiopische regio Tigray, is fors toegenomen, en de Verenigde Naties vrezen dat de situatie nog slechter zal worden. In de regio woedde tot eind vorig jaar een zwaar conflict met de regering in hoofdstad Addis Abeba.

Het humanitair agentschap van de VN, OCHA, schat het aantal mensen die voedselhulp nodig hebben in de noordelijke regio op 8,8 miljoen. Daarbij wordt nog geen rekening gehouden met de miljoenen anderen die getroffen zijn door de droogte in het zuiden en zuidoosten van het land.

De regering en rebellen in Tigray sloten in november vorig jaar een akkoord dat een einde maakte aan een twee jaar durend conflict. Sindsdien komt er druppelsgewijs weer hulp binnen, maar het aantal patiënten dat lijdt aan complicaties die het gevolg zijn van ondervoeding is fors toegenomen.

Geen hulp meer

In vergelijking met een jaar eerder lag het aantal opnames voor ernstige ondervoeding in april bijna 200 procent hoger. Die toename is deels toe te schrijven aan een betere toegang tot gezondheidsfaciliteiten.

De vooruitzichten zijn verre van gunstig, vreest de VN-organisatie. Vorige maand schortten het Wereldvoedselprogramma en het Amerikaans ontwikkelingsagentschap USAID de voedselhulp op, na berichten over omvangrijke verduistering van de hulp. OCHA meldt dat de voedselonzekerheid onder de meest kwetsbaren daardoor zal verslechteren.

In heel het land zijn zowat 20 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp.