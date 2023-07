Beerschot laat recordman Jan Van den Bergh naar NAC vertrekken

Jan Van den Bergh trekt voor de tweede keer in vier jaar de poorten van het Olympisch Stadion achter zich dicht. Mede door een zware hoofdblessure draaide zijn prestigetransfer van vier jaar geleden naar AA Gent op niets uit.

Na de promotie van Beerschot naar eerste klasse keerde Van den Bergh terug naar het vertrouwde nest. Hij kreeg een riant contract voor vijf seizoenen voorgeschoteld en werd in 1A een van de sterkhouders onder trainers Hernan Losada en Will Still. Zo maakte hij met een geweldig afstandsschot op Genk nog de goal van het jaar in eerste klasse.

Na de degradatie naar tweede klasse bleef Van den Bergh als een van de weinige basispionnen aan boord. Hij maakte geen gebruik van de zogenaamde degradatieclausule, maar speelde – net als de hele ploeg – een wisselvallig seizoen in de Challenger Pro League.

Zwaar contract

Deze zomer wilde Van den Bergh zelf absoluut andere lucht opsnuiven en de club wilde zijn recordman niets in de weg leggen. Het is een publiek geheim dat Jan Van den Bergh een van de grootverdieners was op het Kiel en dat ze er bij Beerschot in de huidige omstandigheden niet rouwig om zijn dat ze van zijn zwaar contract verlost zijn. Een transfer naar een reeksgenoot – zoals SK Beveren – zag Beerschot echter niet zitten. Uiteindelijk viel de keuze dus op NAC. En zo verlaat na jeugdproduct Ilias Sebaoui opnieuw een echte Beerschot-man de club. Van den Bergh speelde in zes seizoenen 186 wedstrijden voor Beerschot. Dat is een clubrecord.