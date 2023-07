Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van nakende aanval op kerncentrale van Zaporizja

Is de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, meer dan ooit in gevaar? Volgens Moskou plant Kiev op 5 juli een precisieaanval op de centrale, maar de Oekraïeners beweren dan weer dat Rusland explosieven heeft geplaatst op twee kernreactoren.

In een officieel statement waarschuwt het Oekraïense leger voor “een Russische provocatie op het grondgebied van de kerncentrale van Zaporizja”. Volgens de Oekraïners zijn “vreemde objecten, lijkend op explosieven, geplaatst op het dak van kernreactoren 3 en 4”. Opvallend genoeg zou de ontpoffing van die explosieven de reactoren niet (al te ernstig) moeten beschadigen, maar wel het beeld scheppen dat Oekraïne achter de aanval zit. Op die manier zou Rusland zijn bevolking (en de rest van de wereld) trachten te desinformeren. Maar, zo beweert Oekraïne: “Onze strijdkrachten schenden de normen van het internationaal humanitair recht niet.”

(Lees verder onder de tweet)

Een heel ander verhaal valt te horen in Moskou. Het Russische staatsatoomagentschap Rosenergoatom beweert dat Kiev op een aanval broedt. Een raadgever van de Russische nucleaire autoriteit zal Oekraïne in de nacht van 5 juli een precisiewapens en drones inzetten om de centrale te beschadigen. Volgens de raadgever zou Oekraïne daarbij bommen gebruiken met radioactief afval. Oekraïense inlichtingendienst menen dan weer te weten dat Russische arbeiders te horen hebben gekregen dat ze de centrale voor 5 juli moeten verlaten.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring op de berichtendienst Telegram dat het feit dat Oekraïense functionarissen veiligheidsoefeningen hebben uitgevoerd en extra apparatuur om radioactieve straling te meten in verschillende steden hebben geplaatst, erop wijst dat Kiev een valsevlagoperatie voorbereidt.

De kerncentrale van Zaporizja – de grootste van Europa – is sinds 4 maart 2022 in Russische handen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigde Rusland er op 22 juni van een “terreuraanslag” met een lek van straling voor te bereiden op de kerncentrale. Het Kremlin deed dat af als leugens.

Advies

In Oekraïne bestaat de vrees al langer dat Rusland een aanval beraamt op de kerncentrale, zeker na de vernietiging van de Kakhovka-dam vorige maand. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid heeft alvast een advies verspreid over wat te doen in geval van een explosie in de kerncentrale. Daarin raadt het ministerie aan om vooral binnen te blijven, alle ramen en deuren te sluiten en liefst nog te schuilen in een kamer zonder ramen of buitendeuren. In geval van een evacuatie adviseert het ministerie om een rugzak of koffer klaar te maken met identiteitsdocumenten, mondmaskers, een ehbo-kit, propere kleren, water en voedsel.