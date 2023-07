Familie Navalny stapt naar rechter om hem te kunnen bezoeken

De familie van Kremlincriticus Aleksej Navalny is naar de rechter gestapt om hem te kunnen bezoeken. Hij heeft als politiek gevangene geen enkel bezoek gehad in het afgelopen jaar, klinkt het op zijn Twitter- en Instagrampagina’s, die worden beheerd door zijn advocaten.

“Ik ben een veroordeelde. En ze blijven me eraan herinneren dat ik ‘zoals iedereen’ ben. Maar ik heb het afgelopen jaar nul bezoeken gehad. Nul lange bezoeken, nul korte bezoeken en twee telefoontjes elf maanden geleden.”

Volgens Navalny zou hij recht hebben op drie bezoeken van een hele dag, drie bezoeken van vier uur en minimaal zes telefoongesprekken per jaar.

Bovendien stelt Navalny dat hij volgens de grondwet verplicht is deel te nemen aan de opvoeding van zijn kinderen en dat zij het recht hebben hem te zien. Ook zegt hij verplicht te zijn zorg te dragen voor zijn bejaarde ouders.

Navalny zegt dat zijn familie vastbesloten is om helemaal naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Tegelijkertijd zegt Navalny zich “geen illusies” te maken. Sinds zijn gevangenschap heeft hij meerdere klachten ingediend tegen de strafkolonie, maar die zijn allemaal afgewezen. “Het is een principekwestie: ik heb recht om mijn familieleden ten minste een paar keer per jaar te zien.”