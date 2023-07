Rechter verbiedt contact van Amerikaanse regering met socialemediabedrijven

De uitslag is een overwinning voor de Republikeinen. Zij vinden dat de regering-Biden de vermoedelijke gevaren van desinformatie als excuus gebruikt om meningen te onderdrukken die de regering niet bevallen.

De rechtszaak was aangespannen door Republikeinse procureurs-generaal van de staten Louisiana en Missouri. Zij stelden dat Amerikaanse overheidsfunctionarissen te ver waren gegaan toen ze platforms als Facebook, Twitter en YouTube aanmoedigden berichten te verwijderen die volgens hen bijdroegen aan bijvoorbeeld het weigeren van vaccinaties of aan het verstoren van verkiezingen. De rechter oordeelde dat dergelijke overheidsbemoeienissen in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting.

De rechter noemde in zijn uitspraak ook enkele functionarissen bij naam. Zo mogen onder anderen minister Alejandro Mayorkas van Binnenlandse Veiligheid en Jen Easterly, het hoofd van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, geen verzoeken tot moderatie meer indienen bij de socialemediaplatforms. Wel maakte de rechter uitzonderingen voor communicatie tussen overheidsfunctionarissen en socialemediabedrijven over risico’s voor de nationale veiligheid of criminele activiteiten.

Het Witte Huis liet weten dat het ministerie van Justitie het gerechtelijke bevel bestudeert en zijn opties evalueert.