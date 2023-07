Israëlisch leger maakt einde aan militaire operatie in Jenin

Het Israëlische leger had zondagnacht een van de grootste militaire operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever in jaren opgestart. Na enkele luchtaanvallen trok het leger met meer dan duizend soldaten de stad binnen. De militairen waren er urenlang verwikkeld in vuurgevechten met gewapende inwoners. Daarbij werden minstens twaalf Palestijnen gedood, honderd anderen raakten gewond. Aan Israëlische kant viel er één dode.

Volgens Israël was de operatie gericht tegen terroristische infrastructuur, vooral omdat zij het vluchtelingenkamp van Jenin als een terroristisch bolwerk zien. Er wonen duizenden vluchtelingen dicht op elkaar en er zijn veel militante groeperingen. De voorbije jaren hebben de bewoners al verschillende aanslagen gepleegd op Israëliërs.

Het kamp huisvest naar schatting ongeveer 14.000 mensen, duizenden zijn in de afgelopen dagen gevlucht. Er is nu geen elektriciteit en water meer in het kamp. Volgens het Israëlische leger werden onder meer wapendepots, faciliteiten voor wapenproductie, en schuilplaatsen vernietigd. Ook zouden meer dan dertig verdachten zijn opgepakt, en nog eens driehonderd mensen zijn ondervraagd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dinsdag dat de operatie geen “eenmalige actie” was, en dat Israël “zal doorgaan zolang het nodig is”.

Aanslag in Tel Aviv

Een jonge Palestijn reageerde dinsdag op de militaire operatie door in te rijden op voetgangers in Tel Aviv. Daarbij vielen acht gewonden. Dinsdagnacht werden ook vijf raketten vanuit de Gazastrook gelanceerd richting Israël. Die werden volgens het Israëlische leger onderschept, en ter vergelding werden luchtaanvallen uitgevoerd op posities van Palestijnse militanten in de Gazastrook.