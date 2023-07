Nog een jaartje Real Madrid, maar dan interlandvoetbal: Carlo Ancelotti wordt bondscoach van Brazilië in 2024

De 64-jarige Ancelotti staat tot eind juni 2024 onder contract bij Real Madrid en heeft publiekelijk aangegeven dat hij tot die datum wil doorgaan. Als alles volgens plan verloopt, krijgt hij de leiding over Brazilië vanaf de Copa América van volgend jaar in de Verenigde Staten, die in juni 2024 van start gaat.

Ancelotti zal bij de Seleção een aantal bekende gezichten terugzien, want bij Real heeft hij wel wat Brazilianen onder zijn hoede. Zo zal hij kunnen beschikken over Vinicius Junior, Rodrygo en Militão.

De CBF meldde dinsdag ook dat de 49-jarige Braziliaan Fernando Diniz, coach van de club Fluminense uit Rio de Janeiro, de vijfvoudige wereldkampioenen zal coachen totdat Ancelotti het roer overneemt als bondscoach. “Diniz is een trainer die een spelplan heeft dat erg lijkt op dat van Ancelotti, die na de Copa América zal overnemen”, zei Rodrigues hierover in Braziliaanse media.

Fernando Diniz. — © AFP

Brazilië moest op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Tite, die sinds 2016 in functie was, zijn post verliet na het verlies op strafschoppen tegen Kroatië in de kwartfinales van het WK in Qatar afgelopen december.