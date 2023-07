Overspel of langeafstandsrelaties: niet alleen bij mensen, maar ook bij vogels leidt het tot scheidingen

Niet alleen de mens vraagt een scheiding aan wanneer er sprake is van overspel in de relatie, ook vogels blijken in zo’n situatie op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in het academische tijdschrift Proceedings of The Royal Society B.

Onderzoekers uit Duitsland en China hebben aan de hand van een analyse van het gedrag van monogame vogels ontdekt dat ze misschien toch niet zo monogaam zijn als we dachten. Sommige van die dieren switchen toch van partner, ondanks dat hun originele partner nog steeds in leven is. De onderzoekers labelden zulk gedrag als ‘een scheiding’.

Het onderzoek bestond eruit eerder gepubliceerde data over het aantal scheidingen bij 232 vogelsoorten opnieuw te analyseren. En daaruit bleek dat er twee grote redenen zijn waarom vogels beslissen te scheiden: mannelijke promiscuïteit en migraties over lange afstanden.

“Wanneer een mannetjesvogel promiscue is, wordt dit vaak gezien als een vermindering van de verbintenis, omdat zijn aandacht en middelen verdeeld worden over verschillende vrouwtjes. Dit kan hem minder aantrekkelijk maken als partner en geeft hem dus meer kans om ‘ te scheiden’ in het volgende broedseizoen”, zegt Zitan Song van het Max Planck Institute of Animal Behavior in Duitsland en co-auteur van het onderzoek.

Vrouwelijke promiscuïteit lijkt een minder groot probleem te zijn, omdat onzekerheid over het vaderschap van de nakomelingen kan leiden tot een grotere betrokkenheid van het mannetje bij de ouderlijke zorg.

Langeafstandsrelaties

De tweede factor voor een hoog aantal scheidingen is lange migraties van vogelsoorten. Na zo’n lange migratie kan het dat het mannetje en het vrouwtje niet op hetzelfde moment aankomen op de broedplek. En dat zorgt ervoor dat de vroeg aangekomen partner met een ander paart. Maar zo’n migratie kan er ook voor zorgen dat de partners op verschillende broedplaatsen arriveren, waardoor ‘een scheiding’ eerder bij toeval ontstaat. “Dit effect wordt sterker naarmate de migratieafstand toeneemt”, aldus Song.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bepaalde soorten opvallend hogere scheidingscijfers hebben dan andere. “Kieviten, plevieren, zwaluwen, wielewalen en merels hadden bijvoorbeeld zowel hoge scheidingspercentages, als mannelijke promiscuïteit. Terwijl stormvogels, albatrossen, ganzen en zwanen lage scheidingspercentages en mannelijke promiscuïteit hadden”, schrijft het team. (sgg)