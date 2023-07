Europees Hof verwerpt protest van Puigdemont tegen opheffing van immuniteit

Eerder hadden de drie al aangekondigd dat ze tegen zo’n beslissing van het Gerecht in hoger beroep zouden gaan. Ze worden door het Spaanse gerecht vervolgd voor fraude en ongehoorzaamheid voor hun rol bij de organisatie van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Na een hervorming van het strafrecht in Spanje liet het gerecht daar de belangrijkste aanklacht – opruiing – vallen.

Puigdemont, Comin, en Ponsati verblijven in België. Het gerecht in ons land moet zich nog steeds uitspreken over de aanhoudingsbevelen die tegen hen uitgevaardigd zijn.