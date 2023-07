Benzine wordt donderdag beetje goedkoper

Benzine 95 (E10) mag vanaf donderdag maximaal 1,753 euro per liter kosten. Dat is een daling met 1,6 eurocent. De maximumprijs van benzine 98 (E5) daalt met 0,1 eurocent tot 1,953 euro per liter.

Prijswijzigingen van brandstoffen zijn een gevolg van schommelingen in de prijzen van olieproducten en/of biocomponenten op de internationale markten.