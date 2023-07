CREG: “Veel gezinnen hebben nog duur energiecontract, kunnen honderden euro’s besparen”

Dat komt doordat nog veel gezinnen een duur contract hebben. Zo waren de tien duurste elektriciteitsproducten eind maart goed voor 48 procent van de markt in Vlaanderen. Of met andere woorden: 1.170.000 gezinnen in Vlaanderen hebben een contract voor stroom dat tot de tien duurste op de markt behoort. De tien goedkoopste contracten voor elektriciteit dekken maar 16 procent van de markt in Vlaanderen, of 386.000 gezinnen.

Hetzelfde verhaal geldt voor aardgas: de tien duurste contracten vertegenwoordigen 53 procent van de markt in Vlaanderen of 910.000 huishoudens, de tien goedkoopste 15 procent van de markt of 265.000 huishoudens.

Besparing

Het besparingspotentieel is dan ook aanzienlijk, stip de CREG aan, ondanks het nog steeds zeer hoge prijsniveau. “Zeker bij het aangaan van een nieuw contract of op het moment van verlenging of hernieuwing van een lopende overeenkomst is het belangrijk dat de consument prijzen vergelijkt en de voorwaarden van eventuele kortingen goed analyseert”, adviseert de energiewaakhond.

Conrceet loopt het besparingspotentieel in Vlaanderen op jaarbasis voor zo’n 1.160.000 gezinnen op van 200 euro tot 400 euro voor elektriciteit. Voor aardgas bedraagt het besparingspotentieel voor zo’n 735.000 gezinnen 200 à 300 euro. Het besparingspotentieel voor gezinnen in Wallonië en Brussel is gelijkaardig.