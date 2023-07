Geweld neemt af in Frankrijk: nog zestien arrestaties, koopjesperiode verlengd

Het geweld dat verschillende Franse steden teisterde na de dood van 17-jarige Nahel, is dinsdagnacht verder afgenomen. Er zijn zestien mensen opgepakt en acht gebouwen in brand gestoken of beschadigd. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In totaal registreerde het ministerie 202 branden op openbare plaatsen, waaronder vuilnisbakken. Daarnaast zijn 159 voertuigen in brand gestoken en is de politie 4 keer aangevallen. Afgelopen nacht zijn opnieuw 45.000 agenten ingezet. Niemand van hen raakte gewond, aldus het ministerie.

De solden in Frankrijk worden ook een week verlengd tot 1 augustus, en handelaars die dat willen mogen zondag hun deuren openen. Dat heeft onderminister voor Handel Olivia Grégoire bekendgemaakt. De maatregel moet handelaars helpen die werden getroffen door de rellen. De sector had gevraagd om een verlenging van de koopjes.

Bij de schermutselingen die volgden op de dood van de 17-jarige Nahel in de Parijse voorstad Nanterre, werden ook winkels geplunderd of in brand gestoken. Volgens minister van Economie Bruno Le Maire werden meer dan duizend winkels gevandaliseerd.