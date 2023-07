Jan (100) rijdt nog met de auto, kookt elke dag en draagt zelfs geen bril: “Een scootmobiel? Dat is voor oude mensen”

Jan werd op 3 juli 1923 geboren als derde kind uit een gezin van zes in het Zuid-Hollandse Nootdorp. “In 1933, ik was toen 10 jaar, verhuisden mijn ouders naar Stokkem. Ze runden er een vis- en kruidenierswinkel”, vertelt Jan.

“Na de Tweede Wereldoorlog huwde ik met Anna Dedroog. Samen met mijn broer Jaap runde ik in Stokkem een groothandel in groenten en fruit. Later ben ik nog naar Antwerpen getrokken, waar ik in Borgerhout en Merksem een wasserette uitbaatte. Uiteindelijk ben ik terug in Stokkem gaan wonen en momenteel woon ik al enkele jaren in Dilsen.” (Lees verder onder de foto)

Voor zijn 100ste verjaardag werd het huis van Jan versierd met honderd ballonnen. — © mmd

Voetbal op tv

Jan heeft vier kinderen, negen kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. “Vervelen doe ik me niet”, lacht de 100-jarige. “Vroeger ging ik graag vissen. Dan vertrok ik vanuit Zeebrugge met de boot de Noordzee op. Ik bezocht ook graag Oostenrijk om er te wandelen in de bergen. In huis leef ik samen met mijn kat Poetsie.”

“En dan is er nog mijn televisietoestel. Ik mis niet graag een voetbalwedstrijd. Momenteel is de Ronde van Frankrijk mijn dagelijkse kijklust. Gelukkig heb ik nog mijn auto: daar doe ik mijn boodschappen mee in het dorp. Ik fiets ook nog regelmatig. Mijn kinderen hebben me eens een scootmobiel willen kopen, maar dat wil ik niet. Dat is voor oude mensen.” (lacht) (Lees verder onder de foto)

“Mijn geheim om zo oud te worden? Dat vertel ik niet, want dan willen al die anderen ook allemaal 100 worden”, lacht Jan. — © mmd

Dat hij 100 is, daar is dus amper wat van te merken. “In huis sta ik nog elke dag in de keuken”, vertelt Jan. “Ik woon alleen, dus ik sta dagelijks aan het fornuis en doe de afwas met de hand. Ik heb ook nog één zus Truus. Zij is 97 jaar en ook kerngezond. Truus komt wel eens op bezoek en dan grinnikt ze humoristisch: ‘Jan, wij zijn al zo oud en nog kerngezond. Waar gaan wij toch ooit aan sterven?’”

Groot geheim

Voor zijn 100ste verjaardag werd het huis van Jan mooi versierd met 100 ballonnen. Vitaal, humoristisch en stralend van gezondheid mag hij die verjaardag vieren. “Ik had nooit gedacht 100 te mogen worden”, zegt hij. “Ik ben blij en dankbaar dat ik die 100 mag vieren. Iedereen vraagt mij wat ik daarvoor heb moeten doen. Maar dat vertel ik niet, want dan willen al die anderen ook allemaal 100 worden. Iemand van mijn leeftijd mag toch zeker leven met een groot geheim. Misschien vertel ik het wel eens ooit, maar vandaag niet”, lacht Jan.