Een unicum: Forest Green Rovers is eerste Engelse profclub met vrouw als coach

Forest Green Rovers is de eerste betalende voetbalclub in Engeland met een vrouwelijke coach. De club uit de League Two, het vierde niveau van Engeland, stelde woensdag de 39-jarige Hannah Dingley aan als interim-trainer. Ze is de opvolger van de vertrokken Duncan Ferguson.

”Ik ben erg enthousiast over deze volgende stap in mijn carrière”, zegt Dingley. ”Ik ben dankbaar voor deze kans om zo’n vooruitstrevende club te leiden.”

Voorzitter Dale Vince heeft geen twijfels bij de aanstelling. ”Hannah was de logische keuze. Ze heeft het fantastisch gedaan in de jeugdopleiding en kent de waarden van de club. Het is mogelijk veelzeggend voor het mannenvoetbal dat we nieuwe wegen inslaan met deze aanstelling op waarde”, aldus Vince.

Dingley arriveerde in 2019 bij Green Rovers, waar ze verantwoordelijk was voor de jeugdopleiding. Ze was eerder coach van de vrouwenteams van Nottingham Forest, Leicester City en Lincoln en hoofdcoach in de jeugdopleiding van Burton Albion.