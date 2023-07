LIVE. Vrouw overleden door boom op auto, rukwinden tot 146 km/u: zwaarste zomerstorm ooit trekt over Nederland

Het is woensdagnamiddag wisselend bewolkt met stapelwolken. Lokale buien kunnen soms intens zijn en vergezeld worden van enkele donderslagen, meldt het KMI even na de middag in een update. De maxima schommelen tussen 15 of 16 graden op de Hoge Venen en 20 of 21 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwesten-­ tot westenwind in het binnenland en vaak een krachtige wind aan de kust. De rukwinden bereiken snelheden tot 50 of 60 en plaatselijk 70 kilometer per uur.

Vanavond vallen er nog buien in het noorden en het oosten van het land, nadien wordt het overal droog en klaart het uit. In de loop van de nacht of tegen de ochtend kunnen er lokaal lage wolken gevormd worden. De minima liggen tussen 5 en 10 graden in de Ardennen en tussen 10 en 15 graden elders.