Selfie van Randy (23) met flitscontrole wordt dure grap: “Ik wou gewoon nieuwe profielfoto”

Ter hoogte van het Brugsken in Sint-Niklaas nam Randy al fietsend een selfie van een mobiele flitscontrole. “Ik zag de agent zijn installatie opstellen en vond het wel grappig om hier een foto van te nemen om dan als profielfoto te gebruiken”, vertelt Randy.

Nadat hij zijn foto op Facebook had gepost, werd dit opgemerkt door de politie. Die kon zijn identiteit achterhalen en bezorgde de jongeman een gepeperde boete van meer dan 180 euro.

Onbekenden storten geld

Randy zag er wel de humor van in en gooide zijn ‘dure foto’ met de boete op Facebook. Dat bracht een storm van reacties teweeg. Zijn post kreeg ondertussen al meer dan honderd reacties.

“Ik had dit helemaal niet verwacht”, zegt Randy. “Iemand vroeg me zelfs mijn rekeningnummer om mee de boete te sponsoren. Ik stuurde dat nummer voor de grap door. Nu krijg ik al van een aantal mensen geld gestort. Sommigen storten zelfs 20 euro.”

Randy zegt het geld helemaal niet te willen en zal alles netjes terugstorten. “Ik vind het wel absurd dat ik hiervoor word beboet. In Brussel steken ze combi’s in de fik en ik krijg een boete voor een selfie”, zegt hij. “Ik ga de boete niet onmiddellijk betalen, maar eerst eens raad vragen bij mijn advocaat. Want mag dit eigenlijk wel? Ik ben niet op het moment zelf geverbaliseerd.”

“In de vlucht”

Bij de lokale politie van Sint-Niklaas wordt de inbreuk van Randy bevestigd. “Hij kreeg een boete voor afleiding achter het stuur”, klinkt het bij de verkeerspolitie. “De boete is ook perfect rechtsgeldig. We stelden de overtreding ‘in de vlucht vast’. De man werd niet op het moment zelf geverbaliseerd, maar hij kon door zijn post op Facebook wel achteraf geïdentificeerd worden. We zijn zeer streng op afleiding in het verkeer. Het gebruik van een gsm achter het stuur is een van de grote killers in het verkeer. Dit wordt zwaar bestraft.”