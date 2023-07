Britse inlichtingendiensten: “Generaal Soerovikin straffen is riskant voor Kremlin”

“Hoewel Soerovikin in het Westen vooral bekendstaat om zijn brute reputatie, is hij een van de meest gerespecteerde hoge officieren in het Russische leger”, klinkt het in een dagelijkse analyse. “Elke officiële sanctie kan tot verdeeldheid leiden.” Dat hoge officieren nu onder verdenking staan, laat zien “hoe de mislukte opstand van Prigozhin bestaande breuklijnen binnen de Russische nationale veiligheidsgemeenschap heeft verergerd”, klinkt het.

Het Britse ministerie wijst erop dat Soerovikin, die van november tot januari de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne was, niet meer in het openbaar verschenen is sinds de Wagner-opstand op 23 en 24 juni. Verschillende media meldden dat Soerovikin was aangehouden, maar dat is volgens het Britse ministerie niet bevestigd. Het erkent wel dat de Russische autoriteiten “waarschijnlijk achterdochtig zijn” vanwege zijn band met Wagner. Soerovikin was volgens de Britten een contactpersoon bij het ministerie van Defensie van Wagner-chef Jevgeni Prigozjin.