Kersverse jongerenvoorzitter van Jong VLD wil “radicale vernieuwing” bij moederpartij: “Geen ruimte meer voor zachte heelmeesters”

“Willen we straks nog een liberale partij in Vlaanderen, dan moet Open VLD radicaal vernieuwen. Met een meer consequente liberale koers en nieuwe gezichten”. Dat zegt Sepp Tyvaert, de nieuwe voorzitter van Jong VLD.

Nadat Jong VLD-voorzitter Philippe Nys in juni vervroegd zijn mandaat neerlegde, moesten de jonge liberalen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dat werd de 31-jarige Sepp Tyvaert uit Gent. Hij werd dinsdag met een ruime meerderheid verkozen.

Tyvaert begint aan zijn mandaat als jongerenvoorzitter terwijl moederpartij Open VLD in zwaar weer zit. De peilingen zijn slecht, voorzitter Egbert Lachaert is moegestreden opgestapt en de manier waarop de partijtop Tom Ongena naar voor heeft geschoven als waarnemend voorzitter verliep niet helemaal rimpelloos.

“Diepe crisis”

De nieuwe jongerenvoorzitter windt er geen doekjes om. “Open VLD verkeert in een diepe crisis” zegt hij. Volgens Tyvaert is het alvast positief dat de partijtop heeft aangekondigd dat er een partijcongres komt in september. “Wat ons betreft heeft dat congres twee doelstellingen: de verkiezing van een nieuwe voorzitter en de goedkeuring van een doortastend plan dat van Open VLD een vernieuwde, meer geloofwaardige liberale partij moet maken”, dixit Tyvaert.

Over de figuur van Ongena zelf doet Tyvaert geen uitspraken, maar volgens de nieuwe jongerenvoorzitter is er “geen ruimte meer voor zachte heelmeesters”. Daarom zal Jong VLD zelf ook hervormingsplannen op tafel leggen. “Na twintig jaar regeringsdeelname is het resultaat te mager. Wij reiken de hand aan iedereen die van Open Vld een vernieuwde liberale partij wil maken, met consequentere liberale principes en nieuwe gezichten aan het roer”, besluit Tyvaert.