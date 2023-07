KMI verlengt code geel en waarschuwt voor rukwinden en onweersbuien, maar “het ergste is achter de rug”

Terwijl storm Poly lelijk huishoudt in Nederland, lijkt de schade in ons land al bij al mee te vallen. Toch is het ook hier nog aan het waaien: het KMI heeft code geel daarom verlengd tot 21 uur en waarschuwt voor stormachtige buien en rukwinden tot 70 kilometer per uur.

“Voor ons land is het ergste achter de rug”, weet weerman David Dehenauw. “Deze namiddag is het nog uitkijken voor rukwinden en onweersbuien, mogelijk met een donderslag, maar de kans op wateroverlast is erg klein.”

We zitten ten zuiden van de stormdepressie die zich boven Nederland bevindt, maar zo erg als bij onze noorderburen wordt het hier niet volgens Dehenauw. “Dan zou het KMI code rood uitroepen. We hebben rukwinden van 90 kilometer per uur gemeten op het staketsel in Nieuwpoort. In het zog van storm Poly zijn in ons land nog altijd windstoten van 70 kilometer per uur mogelijk. Daarom is code geel verlengd.”

Tak doorboort dak van huis in Schoten

Code geel is van kracht sinds dinsdagavond en blijft tot vanavond van kracht in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van Vlaams-Brabant. Ook in Luik geldt code geel. Eerder werd ook het noodnummer 1722 geactiveerd wegens het risico op storm of wateroverlast.

In de Koekoekdreef in Schoten is een halve boom afgebroken en neergekomen op het dak van een woning. Die doorboorde het dak en kwam terecht in de slaapkamer, waar op dat moment niemand aanwezig was. “We lagen nog te slapen toen we rond half acht de boom plots door onze dakconstructie hoorden gaan”, zegt Renie Deneels.

LEES OOK. Boom breekt af en doorboort dak: “Tak hing als een scherpe spies tot net boven hoofdkussen”

In de Stationsstraat in As is een dikke eik op de parking van een tandarts op twee auto’s terechtgekomen. Raf Schreurs zat net in zijn Audi toen de boom het begaf. “Een meter naar voor en die boom was op mijn hoofd terechtgekomen.”

LEES OOK. Raf ontsnapt aan de dood nadat boom op wagen valt: “Een meter naar voor, en ik was er niet meer”

In Lissewege (Brugge) raakten twee auto’s zwaar beschadigd op de oprit van een woning, toen de bewoners te slapen lagen. “Dat gebeurde langs de Jakob Reyvaertstraat”, bevestigt Lien Depoorter van de Brugse politie. Telkens werden de auto’s geraakt door afgerukte takken en bomen in een landelijke omgeving, waardoor ze momenteel niet meer rijvaardig zijn. “Volgens mij hebben we brute pech, want bij andere buren is er amper schade”, klinkt het bij een bewoner.

LEES OOK. Auto’s zwaar beschadigd door rondvliegende takken in Lissewege

(Lees verder onder de tabel)

© KMI

Door de doortocht van Poly - volgens Weerplaza de zwaarste zomerstorm ooit gemeten bij onze noorderburen - geldt in een deel van Nederland code rood. Het gaat om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland en het IJsselmeergebied. In IJmuiden is een windstoot van 146 kilometer per uur gemeten. Bij het vorige record, in 2015, ging het om een windstoot van 122 kilometer per uur. Op verschillende plaatsen liggen omgewaaide bomen op de weg, het treinverkeer ligt voor een deel stil en ook op Schiphol zijn ruim 300 vluchten geschrapt.

De komende dagen wordt het geleidelijk aan rustiger. Vanaf donderdag breekt een drogere periode aan met zon en wolken en temperaturen rond 23 graden. Vanaf vrijdag wordt het zomers met 28 graden en zaterdag zelfs 30 graden. In het weekend is wel lokaal een onweersbui mogelijk. Volgende week wordt het weer minder warm.